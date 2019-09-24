Центр Сахарова тренировал «пушечное мясо» на митингах в Москве на деньги Запада

Москва, 24 сентября. Центр Сахарова проводил тренинги по подготовке провокаторов для участия в незаконных митингах. Главными спонсорами Сахаровского центра выступают западные фонды.

Телеканал НТВ выпустил фильм-расследование «Кураторы и провокаторы». Журналисты показали кадры, снятые в Сахаровском центре во время очередного тренинга по подготовке «пушечного мяса».

Центр Сахарова – московская некоммерческая организация, главными спонсорами которой выступают «Фонд Сороса», Фонд Макартуров, МИД Британии и другие западные структуры. В 2014 году Центр уже вносили в список иностранных агентов, однако руководство центра пожаловалось в ЕСПЧ.

Курсы подготовки «пушечного мяса» на митингах проходили в формате лекций и практических занятий. Отметим, что западные кураторы не пожалели денег на реквизит – дубинки, полицейскую форму. При этом будущих провокаторов обучали работать на камеру, позировать и выдавать нужную картинку.

На одном из тренингов была даже клетка с надписью «ОВД». Молодежь обучали оказывать сопротивление полиции и выкрикивать оскорбления. Кроме того, так называемые тренеры учили не бояться столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Участников учили противостоять полиции даже в мелочах: одна из выступающих с уверенностью заявила, что предъявление документа по просьбе сотрудника правоохранительных органов якобы является «соучастием в должностном преступлении».

Лектор Александр Арчагов, выступая перед молодежью в Центре Сахарова, призвал будущих провокаторов «не думать о последствиях» и отдать себя в жертву.

«У тебя выбор не в том, чтобы признали тебя невиновным или виновным. У тебя выбор: либо ты «самураишь», говоря нашим языком, и пытаешься спички в эту систему проклятую вставить, чтобы ее немножко заедало…» – заявил Арчагов.

При этом об ответственности и последствиях участия в незаконных акциях «тренеры» говорили неохотно. Однако после незаконных митингов эти самые «уроки» привели к крайне неприятным последствиям, некоторые провокаторы получили реальные сроки за применение насилия к представителям власти. Обещанная помощь провокаторам со стороны оппозиции так и не была предоставлена, организаторы незаконных митингов — Алексей Навальный, Любовь Соболь и другие — вскоре забыли об арестованных и отправились отдыхать.

Политолог Алексей Мартынов отметил, что сложно представить существование такого Центра по обучению «желтых жилетов» в Париже. Очевидно, что обучение провокаторов является противозаконным. Редакция Федерального агентства новостей просит прокуратуру обратить внимание на происходящее в Сахаровском центре.

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.