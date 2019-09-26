Более 130 сирийских школ распахнули свои двери после освобождения провинции Хама

Дамаск, 24 сентября. В общей сложности 136 школ в юго-западных и юго-восточных провинциях Хамы возобновили свою образовательную деятельность, которая была остановлена на несколько лет из-за терроризма. В данный момент школы вновь открыли свои двери для учащихся из регионов и деревень, совсем недавно они были освобождены сирийской правительственной армией при поддержке российской авиации. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ремонт зданий школ в настоящее время завершается, специалисты делают все возможное, чтобы классы были полностью оборудованы для учащихся. В прошлом этот регион подвергся множественным атакам террористических группировок. В итоге, некоторые классные комнаты вовсе пришлось заменить. Сирийские власти надеются, что выдача школьных принадлежностей завершится в короткие сроки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Самар Аль-Масри отметил, что школы начали принимать учеников после проведения аварийно-восстановительных работ в течение предыдущего и текущего периода. Школы в вышеупомянутых районах открывали свои двери для учащихся в первом и втором полугодиях. Как сообщили местные власти, стоимость завершения ремонтных работ в школах южной части провинции Хама, оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что сирийские власти делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить ремонтные работы в районах освобожденных от незаконных вооруженных группировок провинций. В первую очередь восстанавливаются муниципальные объекты, школы, детские сады, больницы, а также поврежденная в ходе террористической оккупации инфраструктура. Все это необходимо для возвращения регионов к нормальной жизни, которая была до начала войны.