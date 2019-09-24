Дорожную развязку в Мурино могут построить раньше срока. ФАН-ТВ

Дорожную развязку в Мурино могут закончить раньше. Глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов встретился с подрядчиком на месте строительства. Они обсудили график выполнения работ, основные вопросы и планы.

Строительство дорожной развязки началось весной 2018 года. На сегодняшний день выполнена самая сложная часть — переустройство инженерных сетей: переложена часть канализационных трубопроводов и электрических кабелей. Кроме этого у КАДа установлены сваи — это основание для будущих съездов на Охтинскую аллею и Верхнюю улицу. Сейчас дорожники готовят основание развязки, сделать его рассчитывают к декабрю.

Новая дорожная развязка напрямую свяжет Мурино с кольцевой автодорогой, позволит транспорту заезжать на КАД сразу, минуя городские кварталы. Всего на строительство будет потрачено около 800 млн рублей. Срок сдачи объекта — август 2020 года. Однако движение на развязке могут запустить гораздо раньше.