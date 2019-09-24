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ФАН-ТВ

Дорожную развязку в Мурино могут построить раньше срока. ФАН-ТВ

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Дорожную развязку в Мурино могут закончить раньше. Глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов встретился с подрядчиком на месте строительства.  Они обсудили график выполнения работ, основные вопросы и планы.

Дорожную развязку в Мурино могут построить раньше срока. ФАН-ТВ

Строительство дорожной развязки началось весной 2018 года. На сегодняшний день выполнена самая сложная часть — переустройство инженерных сетей: переложена часть канализационных трубопроводов и электрических кабелей. Кроме этого у КАДа установлены сваи — это основание для будущих съездов на Охтинскую аллею и Верхнюю улицу. Сейчас дорожники готовят основание развязки, сделать его рассчитывают к декабрю.

Новая дорожная развязка напрямую свяжет Мурино с кольцевой автодорогой, позволит транспорту заезжать на КАД сразу,  минуя городские кварталы. Всего на строительство будет потрачено около 800 млн рублей. Срок сдачи объекта — август 2020 года. Однако движение на развязке могут запустить гораздо раньше.

Дорожную развязку в Мурино могут построить раньше срока. ФАН-ТВ

«Сегодня достигнуты договоренности с подрядной организацией, что сдача объектов будет вестись с опережением темпов строительства. Надеемся, весной 2020 года мы запустим уже рабочее движение, сдача объекта будет чуть позже, но движение на объекте мы запустим весной 2020 года», — заявил Денис Седов.

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