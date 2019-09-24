Москва, 24 сентября. Заболевание Анастасии Заворотнюк стало для некоторых людей из окружения актрисы и даже для ряда посторонних лиц возможностью неплохо заработать.

Тема болезни звезды на протяжении нескольких недель является одной из самых обсуждаемых в СМИ, пишет «Дни.ру», и это подталкивает некоторых людей принять в ней участие за вознаграждение. В СМИ рассказали, кто наживается за счет смертельно больной Заворотнюк.

Издание обращает внимание, что к обсуждению состояния здоровья звезды телесериала «Моя прекрасная няня» подключился ее первый супруг — немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, который стал героем программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Оказалось, что сейчас дела в прошлом успешного бизнесмена идут совсем неважно. Но в жизни немца появились организаторы телепрограммы и оплатили ему билеты из Магнитогорска (где он сейчас живет) в Москву, отель и выдали приличный гонорар за рассказ об артистке.

При этом ранее Шварцкопф также рассказал журналистам, почему их пара со звездой распалась.

В то же время второй муж Заворотнюк, хозяин автосалонов Дмитрий Стрюков, придерживается противоположной позиции, наотрез отказываясь обсуждать состояние артистки и их личную жизнь.

Как сообщает «КП», мужчину не заставили говорить даже гонорары с шестью нулями.

Как джентльмен себя ведет и актер Сергей Жигунов, с которым у Анастасии Заворотнюк некогда был непродолжительный роман. Он также отказался принимать участие в обсуждении недуга коллеги.

Нынешний муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев тоже предпочитает хранить молчание. Он никак не комментирует состояние супруги и старается проводить с ней все свободное время.

Помимо первого супруга, на слухах вокруг здоровья артистки, вероятно, наживаются многочисленные гадалки и экстрасенсы, пишет издание, а также некоторые коллеги и знакомые звезды.

О том, что пиариться на чужих трагедиях любит, в частности, российский фигурист Алексей Ягудин, рассказали коллеги спортсмена по льду после его участия в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, посвященном здоровью актрисы Анастасии Заворотнюк.

Напомним, состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось в середине сентября. Она была госпитализирована с отеком головного мозга, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне состояние актрисы прокомментировала и певица Катя Лель. По ее словам, актрису якобы уже прооперировали, хотя врачи говорят о том, что образование в мозгу Заворотнюк неоперабельно.

За все время обсуждений состояния здоровья актрисы ее семья и лечащие врачи не сделали ни одного заявления.