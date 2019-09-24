Москва, 24 сентября. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что совещание с членами Кабмина состоится 25 сентября.

«Основная тема встречи — дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на совещании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ «Земский учитель» и «Земский доктор». С 1 октября 2019 года также будут повышены зарплаты федеральным бюджетникам, которые не попали под действие «майских указов» президента.