Дамаск заявил, что боевики из более чем 80 стран попали в Сирию через Турцию

Дамаск, 24 сентября. Находящиеся в Сирийской Арабской Республике боевики из более чем 80 государств проникли в страну через Турцию, аналогичным путем они должны и вернуться назад из Идлиба. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель МИД САР Абдель Мунем.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о судьбе родственников террористов, он указал на то, что примерно 65-70 тысяч жен и детей террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) были направлены в лагеря по окончании военной операции в Багузе​​​.

«Мы готовы взаимодействовать со всеми странами и с Красным крестом. И остается вопрос: откуда все эти женщины и дети приехали, откуда эти все джихадисты приехали?» — сказал представитель дипломатического ведомства Сирии, отметив, что они прибыли из более чем 80 стран.

По мнению сирийского дипломата, решение по ситуации в Идлибе должно быть следующим: несирийские боевики должны покинуть страну через Турцию, сирийские боевики должны присоединиться к процессу прекращения огня.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается в течение восьми лет. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке и Сирии. На сегодняшний день власти САР работают над проблемами политического урегулирования и возвращением беженцев, восстанавливают инфраструктуру страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.