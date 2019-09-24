США угрожают международному бизнесу, пытаясь дестабилизировать Сирию

Российский посол в Сирии назвал категорически неприемлемым давление, которое пытаются оказать США на всех возможных торговых и экономических партнеров Дамаска. Американская администрация в Вашингтоне пытается использовать угрозы и шантаж для достижения своих целей, в то время как Россия настаивает на необходимости политического урегулирования, подчеркнул Александр Ефимов.

Слова посла стали ответом на очередные угрожающие заявления со стороны виртуального «посольства США в Сирии» — де-факто не существующей организации, которая в настоящее время используется Вашингтоном, чтобы транслировать свою повестку по внутрисирийским вопросам. На днях так называемое «посольство США в Сирии» объявило, что американские санкции могут грозить всем компаниям и физическим лицам, которые посмеют принять участие в выставке Rebuild Syria 2019. Выставка проходила с 17 по 21 в Дамаске и в ней приняли участие 390 компаний из 31 страны мира — в том числе, разумеется, Ирана и России.

«Соединенные Штаты настоятельно не рекомендуют компаниям и людям принимать участие в выставке Rebuild Syria. Любые формы финансирования и либо трансакций — как международные инвестиции, так и связанные с реконструкцией, — скорее всего будут проведены через клиентские сети Дамаска, и в итоге помогут правительству Сирии, — объявило «посольство США» через социальные сети. — Асад использует эти экономические и коммерческие сети для того, чтобы поддержать продолжение конфликта в Сирии, который привел к смерти сотен тысяч сирийцев и бегству миллионов. Как и в случае с Дамасской международной ярмаркой, мы будем внимательно следить за участием иностранных компаний».

The United States strongly discourages businesses and individuals from participating in the Rebuild #Syria Exhibition. https://t.co/O1DpZQefbv — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) September 18, 2019

Несостоятельность заявлений виртуального «посольства» вполне очевидна. В ходе Rebuild Syria и выставки в Дамаске правительство Сирии стремится в первую очередь найти средства для восстановления страны. Мирная жизнь для сирийцев, восстановление контакта с мировым сообществом станут незаменимым вкладом в политические урегулирование в Сирии. Однако США не устраивает, что и военная мощь Дамаска в этом случае также увеличится — тогда правительство Башара Асада сможет добить террористические анклавы в Идлибе и близ «Ат-Танфа».

«Мы категорически против любых угроз, тем более отсутствующих в Сирии представителей. Это традиционная практика американской стороны: угрожать, подавлять силой, — заявил российский посол на полях церемонии открытия школы в Дамаске. — Считаем, что только политическим путем можно достичь урегулирования в Сирии и поэтому прикладываем все усилия на этом пути. А путем угроз, диктата, иногда шантажа добиться результата невозможно».

Впрочем, заявления виртуального «посольства США», как доказала Дамасская международная выставка, не слишком волнуют представителей богатых арабских стран — бизнесмены из Эмиратов, например, не побоялись приехать, хотя отношения между Дамаском и властями ОАЭ в Абу-Даби остаются в лучшем случае натянутыми. Однако приехавшие на выставку бизнесмены были из Дубая — им недосуг разбираться в том, по каким причинам Сирию не возвращают в Лигу арабских государств, они спешат «застолбить» себе место на сирийском рынке, на котором ожидается стремительный прорыв после урегулирования в стране.

Несмотря на изменения в реальной ситуации в Сирии и вокруг нее, Соединенные Штаты продолжают и будут продолжать ту же санкционную политику, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков

«В данном случае наши американские партнеры ни на шаг не отошли от своих позиций: не следует забывать, что Сирия находится под действием санкций США по целому ряду областей. Там не только финансовые санкции, там, например, санкции против отраслей промышленности, это касается, например, фармацевтики и лекарств», — напомнил эксперт РУДН.

Напомним, в результате санкций США Сирия, не располагавшая мощной фармацевтической промышленностью, утратила доступ к рынку лекарств. Результатом в ходе войны стала высочайшая опасность распространения эпидемий — на контролируемых США и проамериканскими силами в 2017 году даже началась эпидемия полиомиелита, крайне опасной болезни, которая успела искалечить сотни детей в Сирии. Разруха, которая царит территориях, подконтрольных союзникам США, не оставляет властям Сирии шанса подавить эпидемии.

«Такая ситуация наглядно подтверждает заявления РФ и всех «вменяемых» партнеров Москвы и Дамаска о том, что пора уже прекратить мешать процессу налаживания ситуации и способствовать налаживанию гуманитарной обстановки, налаживанию нормальной мирной жизни, способствовать восстановлению тех самых «очагов», к которым должны вернуться рассеянные по региону беженцы», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что международный бизнес уже явно и однозначно продемонстрировал, что хочет вернуться в Сирию и готов работать с правительством в Дамаске.

«Посмотрите, на этой выставке были компании из России, компании из Ирана, из Китая, конечно, тоже были. Прибывают представители тех стран, которые подходят к решению сирийской проблемы с холодной головой и горячим сердцем. Это ситуация, ставшая общим местом — бизнес довольно плохо реагирует на искусственные политические построения, что показала и ситуация с Сирией, и ситуация с антироссийскими санкциями, и с санкциями в отношении Ирана, кстати. Бизнес не видит смысла в такой политической активности, — отметил Егорченков, — зато очень хорошо осознает собственные выгоды в Сирии. Все понимают, что восстановление страны будет длительным, очень капиталоемким процессом, и по естественным причинам очень многим, в том числе и из ближневосточного региона, хотелось бы принять участие в этом процессе восстановления страны. И эмиратские, и другие, саудовские, например, бизнесмены рассчитывают на то, что у них получится принять участие в процессе восстановления — потому что хорошо осознают, что это один регион, у них есть там конкурентные преимущества, и они не хотят и потерять».

В заключение стоит отметить, что достаточно внезапное появление бизнесменов из Дубая на Дамасской международной ярмарке стало поводом для другого прорыва в отношениях — буквально через несколько дней после завершения выставки стало известно, что саудовский кронпринц Мухаммед бин Сальман планирует вновь открыть посольство Саудовской Аравии в Дамаске. На протяжении долгих лет гражданской войны в Сирии Эр-Рияд последовательно старался «утопить» Дамаск — однако когда заклятые друзья из Дубая и Абу-Даби (где руководит кронпринц Мухаммед бин Зейд) отправились в Дамаск торговать, саудовцы решили последовать их примеру.