Донецк, 24 сентября. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88». Об этом она рассказала журналистам.

По словам Морозовой, на территории Украины находятся 88 человек, которых ДНР хочет вернуть на территорию республики. ДНР заявила о готовности к проведению обмена пленными с Киевом в формате «50 на 88».

«Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», — уточнила омбудсмен.

18 сентября во время раунда переговоров по Донбассу в Минске подгруппе по гуманитарным вопросам удалось сверить списки пленных. При этом украинская делегация положительно отреагировала на предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Морозова подчеркнула, что Донецк ждет письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.