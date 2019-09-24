В Совфеде пообещали жесткий ответ на отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Несколько членов российской делегации не смогли принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, поскольку американцы не выдали им визы. Среди них — сенаторы, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», он призвал другие страны — участницы ООН жестко отреагировать на действия США.

«Это абсолютно ненормально. Это международный скандал. И он не двусторонний. Это инцидент не только в отношениях между Россией и США. Со стороны США это была глубочайшим образом продуманная антиооновская акция. Это попытка в очередной раз показать всему человечеству, кто в доме «хозяин», показать, что американцам якобы закон не писан и не читан, что они могут вести себя по собственному разумению, если им это заблагорассудится. Поэтому реакция на происходящее должна быть российской, очень жесткой, и точно такой же международной, потому что эта история касается любого государства — члена Организации объединенных наций. И если с Россией сейчас у американцев получится — но я знаю, что не получится, — если, не дай бог, им удастся реализовать свои планы и создать проблемы для работы нашей делегации на Генассамблее, то в следующий раз придут за другими, и каждый это должен отчетливо понимать», — заявил Косачев в эфире политического ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

По словам сенатора, обычно он не следит за техническими деталями, но в данном случае, который приобретает политический характер, он проверил, правильно ли подавались документы на американскую визу.

«Нота МИД России, сопровождавшая визовые документы, ушла в посольство США в Москве 30 июля этого года, 55 дней назад. Этот срок абсолютно соответствует американским требованиям и, по сути, этого времени более чем достаточно, чтобы рассмотреть любой запрос на визу. Далее, 15 дней назад, 10 дней назад, 5 дней назад, вчера 6-8-10 раз на дню наши дипломаты напоминали американской стороне и здесь, в Москве, и в Вашингтоне через Госдепартамент, что время на исходе, что российская делегация вылетает в Нью-Йорк 24 сентября и что этот вопрос нужно решать. Американцы все эти дни говорили, что у них все под контролем, они продолжают рассматривать наш визовой запрос. Ни разу ни на одном уровне нам не было сказано, что документы не могут быть рассмотрены, потому что они поданы не в срок. Документы были поданы в срок и должны были быть рассмотрены американцами без каких-либо оговорок. Это радикальное нарушение международного права и радикальное нарушение обязательств США перед международным сообществом и ООН», — подчеркнул Константин Косачев.

Глава комитета Совфеда по международным делам заявил, что ответные меры на это радикальное нарушение обязательно последуют.