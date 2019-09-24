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Xiaomi представила необычный смартфон за 180 тысяч рублей

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Xiaomi представила необычный смартфон за 180 тысяч рублей

Пекин, 24 сентября. Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix Alpha. Презентация новинки прошла в Китае, сообщается в пресс-релизе компании.

Особенностью гаджета стал инновационный экран, который занял практически весь корпус смартфона — Mi Mix Alpha будто бы «завернут» в дисплей. Экран получил название Surround. Производители оставили минимальные рамки в верхней и нижней части смартфона. Физических боковых кнопок гаджет не имеет.

В Xiaomi оснастили новинку камерой на 108 мегапикселей и процессором Snapdragon 855 Plus. При этом фронтальную камеру китайский производитель решил убрать — в Xiaomi уверяют, что с селфи успешно справится и основная камера, передает «Царьград».

Xiaomi представила необычный смартфон за 180 тысяч рублей

Объем оперативной памяти Mi Mix Alpha составил 12 Гб, а флеш-памяти — 512 Гб. Гаджет оснастили аккумулятором емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт. Производство ограниченного количества смартфонов китайская компания планирует запустить к концу декабря.

Отдельного внимания заслуживает стоимость новинки от Xiaomi — цена Mi Mix Alpha составит 2,8 тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). Таким образом, китайцам удалось обойти даже американскую компанию Apple, смартфоны которой традиционно считаются самыми дорогостоящими. Например, совсем недавно Apple представила iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Последний также доступен в версии Max с увеличенным экраном. Стоимость iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб составляет 2053 доллара или 132 тысячи рублей.

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Источник: Царьград
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