Дамаск назвал оккупацией присутствие военных США в Сирии

Дамаск, 24 сентября. Власти Сирии назвали оккупацией присутствие американских военных в республике. Об этом заявил министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф.

«Любая сила, которая находится на территории Сирии против ее воли, - это оккупация. И каждый сантиметр земли Сирии обязательно вернется», — сказал министр.

По словам представителя МИД Сирии Абделя Мунема, присутствие армии США на территории республики является противозаконным, поэтому американские военные не имеют права вести какие-либо переговоры на сирийской земле.

«Мы уже написали соответствующее письмо в ООН. Северо-восток — это часть Сирии, и никакие договоры нас не интересуют», — отметил Мунем.

Напомним, с 2014 года международная коалиция во главе с США проводит операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии без разрешения сирийских властей. При этом после вторжения коалиции США на территорию Сирии террористам ИГ удалось увеличить контролируемую территорию, в результате чего к 2015 году боевики контролировали 70% республики. Кроме того, авиаудары международной коалиции во главе с США нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Сирии.

19 сентября глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Вашингтон планируют создать постоянные военные базы на северо-востоке Сирии. Власти Сирии выступили категорически против планов Турции и США, отметив, что создание иностранных военных баз на территории республики является вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.