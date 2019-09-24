В РФС заявили, что ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к организации

Москва, 24 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют претензий к Российскому футбольному союзу (РФС). Об этом сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет», — отметил Мельников.

Он выразил надежду, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

Ранее появилась информация, что Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что у РФ есть три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о вопросах WADA. По его словам, этот вопрос касается спортивных властей, и именно эти структуры будут готовить ответ на вопросы организации.