Первый поезд проехал по железнодорожной части Крымского моста

Керчь, 24 сентября. Представители российских СМИ впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста, дорога заняла у журналистов около получаса.

Примечательно, что речь идет о первом поезде, который, хоть и в тестовом режиме, но проехал по этой части переправы через Керченский пролив.

«Это тестовый проезд на самоходном вагоне, движение планируется запустить в декабре этого года», — рассказал владелец компании «СГМ Мост» Аркадий Ротенберг.

По словам руководителя стройки Александра Островского, работы идут по графику. Уже закончен монтаж мостовых конструкций, укладывают железнодорожные коммуникации, а на Таманском полуострове идет рекультивация земель.

Он также добавил, что расчетная скорость поездов составляет до 80 километров в час.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года, пишет Infox.ru. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части Крымского моста, проехав по нему на КамАЗе.

Переправа является самой длинной в России, протяженность моста составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов, которые отметили удобство нового способа посещения Крыма.

Системы обеспечения безопасного движения поездов по мосту должны быть смонтированы к декабрю текущего года, передает «Ридус». Как уточняется в сообщении инфоцентра «Крымский мост», железнодорожная часть переправы и подходы к ней строятся синхронно. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 километров, которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово».