Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве России

Москва, 24 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обновил состав Морской коллегии при правительстве РФ, включив в нее губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав коллегии включены 12 новых участников.

Помимо губернатора Северной столицы, в нее вошли глава Якутии Айсен Николаев, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и другие.

При этом 11 человек, в числе которых бывшие главы ряда российских регионов, исключены из состава коллегии.

Документом также уточнены должности пятерых других ее членов.

Морская коллегия — постоянно действующий координационный орган, который обеспечивает согласованные действия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики.