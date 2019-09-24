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Россия

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве России

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Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РоссииМосква, 24 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обновил состав Морской коллегии при правительстве РФ, включив в нее губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав коллегии включены 12 новых участников.

Помимо губернатора Северной столицы, в нее вошли глава Якутии Айсен Николаев,  главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и другие. 

При этом 11 человек, в числе которых бывшие главы ряда российских регионов, исключены из состава коллегии. 

Документом также уточнены должности пятерых других ее членов.

Морская коллегия — постоянно действующий координационный орган, который обеспечивает согласованные действия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов России и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики.

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Источник: Pravo.gov.ru
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