Сирия, 24 сентября. САА дает отпор боевикам в Идлибе и Хаме. В городе Джандарис на севере Алеппо 10 человек пострадали при взрыве бомбы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали джихадистов в Латакии, сросив бомбы на опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кабана.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе, в Хаме, по неподтвержденной информации, потеряли двоих военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе уничтожили бульдозер сирийской армии и обменялись с ней ударами близ города Маарет-Хурма.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают курдских радикалов в районе города Аль-Баб в Алеппо.

Курды: обвиняются в подрыве автомобиля в городе Джандарис на севере Алеппо, обменивают ударами с боевиками ССА.

ВС Турции: совместно с международной коалицией проводят патрулирование «безопасной зоны» на севере Ракки.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции Латакии ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укрытиям джихадистов Тахрир аш-Шам и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе города Кабана. Как сообщает новостной Twitter-канал Idlib Plus, с вертолетов на опорные пункты радикалов были сброшены бомбы. По информации портала Halab Today TV, группа военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) совершила вылазку в районы к северу от города Кабана. По неподтвержденным данным около восьми человек пострадало в результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками. Правительственные СМИ пока не подтверждают информацию о потерях САА.

Провинция Алеппо

В городе Джандарис прогремел взрыв. По предварительным данным портала Step News, самодельная бомба была установлена в автомобиле, припаркованном на центре города на улице Яланкуз. Местные источники сообщают, что пострадало как минимум десять человек. Ответственность за подрыв пока что не взяли ни одна из группировок, однако «силы внутренней безопасности» протурецких боевиков, которые оккупировали город, связывают подрыв с деятельностью курдских радикалов из числа «Освободительных сил Африна».

Продолжаются боестолкновения между протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» на севере провинции. Стороны обменялись ударами в районе города Аль-Баб, о чем сообщает Twitter-канал Syrian Coalition.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по опорным пунктам джихадистов в ответ на провокации с их стороны. Днем из средней и тяжелой артиллерии военнослужащие нанесли удары по укреплениям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Шейх-Мустафа и на подступах к городе Маарет-Хурма, о чем сообщает новостное агентство Step News. В это же время самолеты ВВС Сирии совершили над районом разведывательный вылет.

По информации портала Masar Press Net, в районе деревни Ракая и у города Кафр-Саджна боевики попытались атаковать отряды сирийской армии, но их нападение было отражено. В районе деревни Мадая радикалы уничтожили залпом из противотанковой ракетной установки бульдозер САА, как передает агентство baladi News. Сведений о потерях среди военнослужащих в Мадае еще не поступало.

Провинция Ракка

На севере провинции Ракка как минимум четыре турецких бронетранспортера пересекли границу и присоединились к конвою из тринадцати пикапов сил международной коалиции для совместного патрулирования, о чем сообщает новостной портал Rojava Network. По данным портала, длина маршрута, который преодолеет турко-американский патруль составит 30 километров и берет свое начало от города Тель-Абъяд. Первое совместное патрулирование в «безопасной зоне» было проведено сентября — конвой объехал территории от Тель-Абъяда до города Рас-аль-Айн в Хасаке.

Провинция Хама

В северной части Хамы недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Как передает портал Baladi News, правительственные войска обстреливают опорные пункты радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Машик. Оппозиционные источники сообщают, у поселка Бари в долин Аз-Загба погибло два военнослужащих САА в результате подрыва фугасной бомбы, оставленной джихадистами, о чем также сообщает источник, однако данная информация нуждается в проверке.