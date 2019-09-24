Власти Сирии заявили, что Идлиб будет освобожден

Дамаск, 24 сентября. Власти Сирии уверены, что провинция Идлиб, часть которой находится под контролем боевиков, будет освобождена. Об этом заявил министр местного самоуправления САР Хусейн Махлюф.

«Коротко: Идлиб будет освобожден, и мы с вами увидимся в Идлибе», — сказал Махлюф журналистам, передает ТАСС.

Глава военно-политического управления ВС Сирии Хасан Хасан подчеркнул, что Идлиб является территорией и провинцией Сирии. По его словам, этот район страны также должен перейти под контроль правительственных войск САР.

«Сирия не одна на войне, она имеет союзников. Так же, как и бандформирования», — отметил он.

По словам Хасана, президент Сирии Башар Асад подчеркивает нежелательность военного решения для сирийского кризиса, однако если политического решения нет, то придется прибегнуть именно к этому варианту.

Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки зафиксировали более 30 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии. Наблюдатели РФ зафиксировали 33 факта открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас в некоторых районах страны продолжаются зачистки от боевиков. На первый план в Сирии выступают вопросы восстановления инфраструктуры и возвращения беженцев.