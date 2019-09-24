Вышинский появится в российском эфире с передачей «Настоящая Украина» 

Сочи, 24 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский появится на российском телевидении с передачей «Настоящая Украина», заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом он сообщил в рамках форума Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи.

По словам Киселева, программа Вышинского будет нацелена на знакомство россиян с Украиной с культурологической точки зрения.

«Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении, — приводит слова гендиректора «Россия сегодня» РИА Новости. — С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну».

23 сентября глава комиссии Совета по правам человека при президенте Александр Брод сообщил, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав граждан России за рубежом. Он будет заниматься вопросами защиты прав журналистов, а также освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом, передает «Газета.ru».

Напомним, Вышинский был задержан на Украине в мае прошлого года. Власти страны обвинили его в поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик. Журналисту грозили 15 лет тюрьмы.

Вышинский назвал выдвигаемые против него обвинения ложью и манипуляцией. Руководитель РИА Новости Украина пояснял, что за время его работы главредом Служба безопасности Украины ни разу не предъявила ему претензий

Украинский суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. 28 августа текущего года журналиста освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках масштабного обмена с Киевом.

Вышинский констатировал, что намерен участвовать в судебном процессе на Украине. Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам двух стран, подтвердила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Следующие слушания по делу журналиста РИА Новости Украина пройдут 6 ноября.