В ЛНР заявили, что Киев артиллерийскими обстрелами в Донбассе шантажирует Россию

Луганск, 24 сентября. Обстрел со стороны ВСУ поселка Чернухино из вооружения крупного калибра является попыткой Киева надавить на Россию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил луганский журналист, переживший плен бывший ополченец Юрий Ковальчук.

Ковальчук убежден, что Киев обстрелами в Донбассе шантажирует Россию, негласно требуя изменить условия неудобной ему «формулы Штайнмайера» или минских соглашений.

«Чернухино — это фактически Светлодарская дуга, — поделился он мнением. — Вполне вероятно, что там стояли какие-то подразделения [ВСУ] неподалеку. Но, даже если там никого не было, это вполне может быть продолжением «накала страстей» — то есть очередной провокацией и сеансом торговли войной с целью спровоцировать РФ на какие-то договоренности в обход «Минска» и «формулы Штайнмайера».

Собеседник ФАН подчеркнул, что для Киева не принципиально, какие именно населенные пункты обстреливать, поскольку задача противника в данном случае - не решение неких тактических задач, а давление на Россию.

«В принципе, для украинцев нет особой разницы — Чернухино или Первомайск, — уверен Ковальчук. — Важна эскалация насилия. Чтобы России было понятно — Киев не готов идти на перемирие по минским соглашениям и будет убивать до тех пор, пока не получит какие-то бонусы. Тогда обстрелы прекратятся, и, может быть, починят мост в станице Луганской».

По мнению журналиста, в этой ситуации нужно понимать два момента.

«Первое — «Минск» давным-давно себя исчерпал». И второе — переговоры с террористами (украинскими военными. — Прим. ФАН) непродуктивны — помогает только успешная контрбатарейная работа», — убежден собеседник ФАН.

Ковальчук, в свое время принимавший участие в боевых действиях в Донбассе, считает, что подобные провокации ВСУ необходимо пресекать, открывая ответный огонь.

«При всей сложности момента, понимая как тяжело республикам, можно сказать, что остается только один способ пресечь подобные провокации — просто при первом же выстреле, при первом же нарушении с украинской стороны сметать там все с лица земли тяжелыми калибрами так, чтобы неповадно было», — предложил он.

Напомним, 24 сентября в пять часов утра силовики 59 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира по фамилии Кащишин обстреляли расположенный в Луганской Народной Республике населенный пункт Чернухино. Киевские военные выпустил по жилым кварталам 12 снарядов калибром 152 миллиметров. Отметим, что использование такого типа вооружение минскими соглашениями запрещено.

«В результате обстрела Чернухино была повреждена ЛЭП. Населенный пункт остался без электроснабжения», — объявил ранее представитель генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий обратил внимание на то, что обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, когда мирные жители отдыхали дома.

«Все сведения по факту обстрела населенного пункта переданы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 59-й отдельной механизированной бригады», — констатировал он.

Поселок Чернухино находится по меркам Донбасса в тылу и обстрелам не подвергался с 2015 года — с момента ликвидации Дебальцевского котла. Тогда в этих местах шли ожесточенные бои, и фронт в буквальном смысле слова прошел по нескольким населенным пунктам, в том числе по Чернухино, Каменке, Никишино.

«Сегодняшний инцидент является прямым нарушением дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, принятого в Женеве 8 июня 1977 года», — написал подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале «Марочко Live».

Речь идет, по его словам, о пункте 2 статьи 51, которая гласит, что мирные жители не должны являться объектом нападений: запрещаются любые акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население, а также о пункте 1 статьи 52, где сказано, что гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессий.

«Пока мировое сообщество поддерживает Украину и выделяет средства на ведение войны, ВСУ грубейшим образом нарушают нормы международного гуманитарного права такие, как статьи 4, 13 и 14 Дополнительного протокола II 1977 года к Женевским конвенциям», — убежден Марочко.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. Стороны конфликта позже подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. Один из пунктов договора — предоставление ДНР и ЛНР особого статуса — прописан в «формуле Штайнмайера».