Волочкова заявила, что Заворотнюк и Фриске не стоило рожать детей

Москва, 24 сентября. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что актрисе Анастасии Заворотнюк не стоило рожать ребенка в 47 лет, потому что это могло привести к развитию онкозаболевания.

Волочкова напомнила, что такую версию ранее распространил ряд СМИ, и она может опираться только на данные журналистов, ведь родные артистки ничего не комментируют.

« Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать эта болезнь и опухоль после того, как Настя сделала ЭКО», — сказала Волочкова в эфире телеканала НТВ.

Балерина отметила также, что экстрапоральное оплодотворение делала и певица Жанна Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

"Может еще просто в таком возрасте... не стоило, наверное, детей рожать. Но это личное дело каждого человека", - считает Волочкова.

Напомним, состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось в середине сентября. Она была госпитализирована с отеком головного мозга, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все это время СМИ публиковали новые данные о ее лечении в Польше и Германии. В частности, в немецкой клинике ей якобы делали трепанацию черепа, после чего она вернулась домой в Москву и ей резко стало хуже. Накануне тему о возможной связи ЭКО и рака подняла в эфире своей передачи Елена Малышева. Приглашенная в студию акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани заявила, что процедура искусственного оплодотворения не может привести к раку, но если у женщины была опухоль до зачатия, то беременность может спровоцировать рост новообразования в организме На минувшей неделе появилась информация, что Заворотнюк пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Правда, ни близкие звезды, ни ее представители комментариев по этому поводу по-прежнему не дают.