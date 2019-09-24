IТ-специалисты презентовали мобильное приложение о памятниках Луганщины

Луганск, 24 сентября. Презентация специального мобильного приложения «Дополненная реальность: памятники Луганщины в формате 3D», разработанного местными IТ-специалистами и Луганской республиканской универсальной научной библиотекой (ЛРУНБ) имени Максима Горького, состоялась в столице ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Приложение позволяет ознакомиться с трехмерными моделями наиболее известных памятников Луганского края с применением технологий дополненной реальности. Приложение доступно для операционных систем Android и iOS.

Создание данного проекта стало возможным благодаря совместной разработке луганских IT-специалистов и экспертов Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького.

Один из разработчиков приложения, и. о. завкафедрой теоретической и прикладной информатики Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат технических наук, технический директор ООО «Луглегпром» Дмитрий Остапущенко отметил, что данный проект является для Луганска уникальным.

«В настоящий момент мы занимаемся разработкой различного программного обеспечения в области искусственного интеллекта. В том числе одной из наших разработок является создание программного комплекса для воспроизведения мультимедийной информации в формате дополненной реальности», — рассказал он.

Остапущенко отметил, что над созданием мобильного приложения луганские IT-специалисты работали около трех месяцев.

«Этот проект представляет собой фактически механизм отображения информации в формате 3D о ряде памятников, которые находятся на территории Луганска. Для этого мы провели трехмерную оцифровку этих памятников, то есть с помощью специального оборудования и высокоскоростной съемки мы создавали трехмерные модели памятников», — пояснил Остапущенко.

Он рассказал, что впоследствии эти модели дорабатывались уже дизайнерами до того вида, в котором сейчас они представлены в мобильном приложении.

Директор ЛРУНБ имени Горького Наталья Расторгуева отметила, что проект направлен на популяризацию историко-культурного, архитектурного наследия Луганского края, которое станет доступным именно в мировом информационном пространстве.

«Сегодня мы презентуем уникальное мобильное приложение – разработку луганских ученых в совместном проекте с луганской «Горьковкой». Я больше чем уверена, что сегодняшнее событие станет однозначно знаковым не только в культурной жизни Луганщины, но и будет иметь огромное значение для развития видеонауки и техники», — рассказала она.

Начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Светлана Дитковская уточнила, что при разработке приложения IТ-специалистами была использована карта объектов культурного наследия Луганска.