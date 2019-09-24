Лавров затронет тему невыдачи виз США части российской делегации на ГА ООН

Москва, 24 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров включит в свое выступление на Генассамблее ООН отказ США выдать визы части российской делегации. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Я разговаривал сегодня в аэропорту с Сергеем Викторовичем (Лавровым – Прим. ред.). Он сказал, что обязательно эта тема найдет свое отражение в его выступлении с трибуны ООН», — рассказал Косачев.

Американские визы не получили десять членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Причиной США назвали то, что документы на визы были поданы якобы в неправильные сроки. Москва опровергла эту информацию.

В Кремле, комментируя отказ Вашингтона предоставить визы российской делегации, заявили, что США нарушили взятые на себя международные обязательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.