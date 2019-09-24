Требование ДНР к Киеву по «формуле Штайнмайера» связали с недоверием к Зеленскому

Подписанию «формулы Штайнмайера» по Донбассу мешает стремление президента Украины Владимира Зеленского не брать персональную обязанность за выполнение всех пунктов этой программы, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил сегодня, что представители республики в Минской контактной группе продолжат настаивать на подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера».

Согласно его заявлению, представители ДНР потребуют от Украины подписать текст «формулы Штайнмайера» на предстоящей встрече в Минске, запланированной на 1 октября. Пушилин отметил, что добиться от Киева подписания документа необходимо для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.

Как отмечает Олейник, «украинская сторона то подписывает, то не подписывает, то что-то не так поняли». У властей Украины, по его выражению, семь пятниц на неделе. Поэтому не известно, какое будет настроение у украинской делегации относительно «формулы Штайнмайера» на предстоящей встрече в Минске, полагает собеседник ФАН.

«Так или иначе они пять лет не выполняют минские соглашения. А формула Штайнмайера немного уточняет порядок одной из проблем, а именно выборов. Но она не отменяет минские соглашения. К тому же Зеленский говорит, что никакие изменения в конституцию Украины не нужны, и амнистий не будет. Тогда возникает вопрос, если эти две глобальных проблемы не решаются, то что тогда решает формула Штайнмайера? В ней прописано то же, что и в минских соглашениях. Она им не противоречит», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентство новостей.

Более того, минские соглашения подписывал экс-президент Украины Петр Порошенко, а сейчас «формулу Штайнмайера» «придется подписывать при власти нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского», подчеркивает экс-депутат.

«Раньше Зеленский говорил, что мы не при делах, и нужно посмотреть, что Порошенко подписывал (минские соглашения. — Прим. ФАН). Сегодня, подписав этот документ (формулу Штаймайера. — Прим. ФАН), Зеленский берет персональную ответственность на себя. Он не хочет брать ее», — объяснил бывший депутат.

Кроме того, Украине необходима глубокая федерализация, а не децентрализация, утверждает политик.

«Для этого нужно приехать в Донбасс и поговорить как мы будем жить в едином государстве. Это может произойти если у региона будет доверие к Зеленскому. А сейчас у Донбасса нет доверия к президенту Украины. Оно было только тогда, когда его избрали. Сегодня Донбасс помнит, что 45 человек погибло при Зеленском. Сколько еще погибнет — неизвестно, но это усложняет переговоры и доверие», — добавил Олейник.

Напомним, представители Украины во время заседания контактной группы в Минске 18 сентября сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что причиной стало техническое недоразумение, а в сам документ будут вносить правки.

Речь идет о плане по урегулированию гражданской войны на Украине, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.