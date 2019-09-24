Сябитова дала совет, как удачно выйти замуж после 30 лет

Москва, 24 сентября. Современное общество нацелило женщин на карьеру, а не на создание семьи и устроение личной жизни. Об этом заявила российская телеведущая Роза Сябитова.

По ее словам, когда женщина выходит замуж, она должна мотивировать супруга больше работать и зарабатывать. Однако современные женщины уже доказали, что тоже могут и умеют зарабатывать, при этом воспитывая детей и занимаясь домашними делами.

«Мы были первым поколением бизнесвумен. И, должна сказать, именно наш опыт говорит о том, что это не приносит счастья. Поэтому свои два высших образования нужно направить на то, чтобы грамотно выйти замуж, мотивировать зарабатывать, рожать детей», — заявила Сябитова в интервью «Вечерней Москве».

По ее мнению, общество диктует женщине возраст выхода замуж. Сябитова считает, что мужчине неважно, сколько у женщины «красных дипломов», — он будет выбирать «молодость и красоту». Кроме того Сябитова полагает, что именно семья, а не работа, может сделать женщину счастливой.

Известная телевизионная сваха дала совет женщинам, как удачно выйти замуж после 30 лет.

«Нужно задавать себе вопрос: «Зачем мне нужен мужчина?» У каждого ведь свое понимание счастья. Как говорила моя бабушка: «Хочешь сытой семейной жизни — счастливых дней будет меньше». И наоборот. Если хотите замуж за богатого, готовьтесь к тому, что внимания эмоционального будет не хватать», — заявила Роза Сябитова.

Она добавила, что если женщина хочет чувствовать себя счастливой, то ей нужно выбирать «простого парня», который все свободное время будет посвящать своей избраннице. По мнению Сябитовой, прежде чем отправляться на поиски мужа, девушке нужно четко для себя решить, кого именно она хочет видеть рядом с собой. Богатых женихов Сябитова посоветовала искать в гольф-клубах, яхт-клубах и на теннисных кортах.

«Правда, для этого нужно будет купить экипировку, научиться играть — свои встречаются со своими», — отметила телеведущая.

«Простого» мужчину, по ее мнению, можно найти «на Дне ВДВ, Дне города и на футболе».

Ранее Сябитова заявила, что не работает с женщинами недетородного возраста. По словам свахи, «потребности мужчин с прежних времен не изменились», так как представители сильного пола отвечают «за количественную сторону рода человечества, а женщины — за качественную».