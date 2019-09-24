Москва, 24 сентября. Госдума приняла во втором чтении пакет проектов об обеспечении безопасного детского отдыха. Автором инициатив выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Госдума вводит дополнительные механизмы защиты детского отдыха. Согласно первому документу, предусматривается создание региональных реестров организаций отдыха детей и их оздоровления, к которым в том числе документом относятся индивидуальные предприниматели, оказывающие соответствующие услуги.

Для тех, кто не будет включен в реестр, предлагается ввести запрет на работу в этой сфере. Штрафы за нарушение данной нормы предусмотрены вторым законопроектом. Согласно предлагаемым в КоАП РФ изменениям, их сумма составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость инициативы оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельнов.

«Это своевременная мера. К сожалению, со сферой детского отдыха у нас не все в порядке. Очень много организаций, которые неквалифицированно организуют детский отдых, отсюда и многочисленные происшествия, часто с жертвами, которые происходят с нашими детьми летом», — рассказал Емельнов.

Это правильный законопроект, уверен парламентарий.

«Что касается принятой во втором чтении поправки о сокращении штрафа (с одного до трех миллионов до 500 тысяч- одного миллиона. – Прим. ФАН) – я ее не поддерживал. Я считаю, что детей надо беречь, они нуждаются в повышенной защите, и штрафы были адекватны», — рассказал депутат.

По его словам, данное изменение было внесено в законопроект «под видом защиты бизнеса от необоснованно высоких штрафов». Депутат отметил, что не исключает возможности внесения законопроекта о повышении наказания за данное правонарушение, если предусмотренные документом меры не будут эффективны.