Планировавший массовое убийство в Кирове подросток конфликтовал с одноклассниками

Киров, 24 сентября. Несовершеннолетний ученик из Кирова, который, согласно информации МВД, планировал массовое убийство в школе, был в конфликте со сверстниками. Об этом рассказал во вторник журналистам уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

«У подростка был конфликт с одноклассниками. Несовершеннолетнему оказывается психологическая помощь. С его одноклассниками также ведется работа», — сообщил омбудсмен, отметив, что в настоящее время подросток продолжает обучение.

По его словам, кировский подросток находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.

Шабардин добавил, что на данный момент по факту сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело.

Ранее заместитель руководителя главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров сообщил об установлении личности подростка, который собирался совершить преступление. По словам представителя ведомства, последователь керченского стрелка активно интересовался темой школьного насилия, сообщал «Ридус».

Макаров уточнил, что подросток хотел совершить массовую расправу с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщал НСН.