В Госдуме назвали реальной угрозу отстранения наших атлетов от участия в Олимпиаде-2020

Москва, 24 сентября. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал претензии WADA (Всемирного антидопингового агентства) к России и назвал реальной угрозой возможное отстранение российских атлетов от участия в Олимпиаде в Токио, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«WADA предъявляет претензии по допингу и искажению якобы результатов в системе, допуска к которой у представителей российской власти нет, зато есть у господина [Григория] Родченкова (бывший глава московской антидопинговой лаборатории, прим. ФАН), находящегося в США, — обрисовал ситуацию Петр Толстой. — Срок на объяснение и дальше, как следствие, угроза отстранения России от участия в Олимпиаде в Токио. Это абсолютно реально. Поскольку мы прошлый раз не нашли адекватного ответа на эту «олимпийскую» проблему, то нам ее закономерно жизнь возвращает. И пока мы ответ не найдем, так и будет».

Напомним, 23 сентября в WADA заявили о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации, сообщает НСН. Причиной стало возможное манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в WADA в январе 2019 года, пишет «Газета.ру». В течение трех недель Россия обязана подготовит ответ WADA.

Как ранее писало издание The Telegraph, в связи с обвинениями в адрес РУСАДА Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, передает «Царьград». Риск введения новых санкций в отношении российских спортсменов подтвердил и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал сложившуюся ситуацию очень серьезной.