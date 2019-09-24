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МО РФ отреагировало на заявление Эстонии о нарушении самолетом Су-34 воздушного пространства

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МО РФ отреагировало на заявление Эстонии о нарушении самолетом Су-34 воздушного пространстваМосква, 24 сентября. Министерство обороны России опровергло заявление властей Эстонии о нарушении границы российским истребителем Су-34. В ведомстве отметили, что российский самолет выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее в министерстве обороны Эстонии заявили, что российский истребитель Су-34 якобы нарушил воздушное пространство республики​​​. Эстонские военные утверждают, что Су-34 якобы находился в воздушном пространстве республики менее минуты.

«23 сентября самолет ВКС России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что во время полета экипаж российского истребителя находился на связи с эстонскими диспетчерскими службами, которые осуществляют организации воздушного движения.

В Минобороны РФ подчеркнули, что 23 сентября эстонская сторона не предъявляла никаких претензий к полету российского самолета, однако спустя сутки в Таллине заявили, что Су-37 якобы нарушил воздушное пространство Эстонии.

«Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет истребителя Су-34 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, что подтверждается средствами объективного контроля.

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Источник: РИА Новости
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