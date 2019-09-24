В Совфеде рассказали, когда Янукович сможет вернуться на Украину

Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, работает над тем, чтобы обеспечить своему подзащитному возможность вернуться в страну. Об этом он рассказал в эфире «Пятого канала».

«Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — сказал правозащитник.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердил, что Янукович имеет полное право вернуться в свою страну. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий.

«Я считаю, что любой человек, который был вынужден по той или иной причине покинуть свою родину, должен иметь возможность вернуться на территорию этого государства. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего нужно обеспечить безопасность гражданина. Будет ли у Януковича, как и у других беглецов, возможность вернуться? Я думаю, что будет. Может быть, при нынешнем президенте, возможно, при следующем. Но нужно обеспечить их безопасность, чтобы избежать ситуации, как с [бывшим министром здравоохранения Раисой] Богатыревой. Ей кто-то, видимо, дал определенные гарантии, она прилетела в аэропорт, где ее и арестовали», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Российский политик особо отметил, что никаких оснований для уголовного преследования бывшего главы государства не было. Вместо него перед законом должны ответить те, кто развязал вооруженный конфликт на востоке Украины.

«Никаких оснований для возбуждения уголовного дела по итогам тех событий, которые произошли в 2014 году, нет. Уголовные дела надо возбуждать против [бывшего председателя Верховной рады Андрея] Парубия, [экс-секретаря СНБО Андрея] Турчинова, против [бывшего премьера Украины Арсения] Яценюка, [украинского националиста Олега] Тягнибока, против того же самого [экс-президента Украины Петра] Порошенко.

По его словам, именно вышеперечисленные люди причастны к антиконституционному государственному перевороту, они же ответственны за майскую трагедию в Одессе.

«Януковича в этом упрекнуть нельзя. Он не воспользовался теми полномочиями, которые у него имелись. Он мог навести порядок в стране жесткой рукой, естественно, с привлечением правоохранителей, но он этого не сделал. Некоторые говорят, что он молодец, но я так не считаю. Потому что на юго-востоке Украины развязалась война и погибло более 13 тысяч человек», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее киевский политолог рассказал, что ждет Януковича после возвращения на Украину. По его мнению, это не обернется для бывшего президента ничем хорошим, поскольку у него почти не осталось единомышленников.