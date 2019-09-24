В Новокуйбышевске шокированы самоубийством бывшего мэра

Самара, 24 сентября. Бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, покончивший с собой 24 сентября, был хорошим градоначальником и пытался решить проблемы со здоровьем, поэтому его самоубийство выглядит странно. Об этом сообщил начальник новокуйбышевской пожарной службы Андрей Пожидаев.

Он рассказал о том, что удалось сделать Фомину для города за недолгий срок (9 месяцев) пребывания на посту мэра.

«Он (Фомин) пообещал построить пожарное депо в поселке Маяк, новое. Пообещал дать туда финансирование и его волевое решение было, чтобы новое пожарное депо в Гранном, которое уже построили, передали в нашу службу. Вот за это мы, спасатели, ему больше всего признательны. При нем был куплен новый спасательный автомобиль», — объяснил Пожидаев телеканалу «360».

По его словам, у бывшего мэра было большое влияние в городе и стабильное финансовое положение, так что его отставка не должна была сыграть большой роли.

Пожидаев также рассказал, что сейчас в городе ходит множество слухов о причинах гибели Фомина, и отметил, что для всех, кто работал с экс-мэром, его решение совершить самоубийство стало шоком.

Он сообщил, что Фомин, который испытывал проблемы со здоровьем, старался их решить. По словам начальника пожарной части, на здоровье бывший мэр потратил большое количество средств и нервов, поэтому его гибель в результате самоубийства видится особенно странной.

Отставка мэра стала неожиданностью не только для тех, кто работал с ним, но и для местных жителей. Местная городская дума лишь днем ранее приняла его заявление об уходе с поста.

Напомним, бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался 24 сентября в больнице, куда был доставлен после попытки суицида.

В его доме полиция обнаружила 13 видов огнестрельного оружия.