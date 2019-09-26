Турция собирает военных и бронетехнику в районе опорных пунктов на севере Сирии

Дамаск, 26 сентября. Турецкие силы продолжают укреплять 12 опорных пунктов в северной части Сирии, которые были созданы в результате астанинского соглашения в 2017 году. Их распределили в окрестностях Алеппо, Хамы и Идлиба, в дополнение к бетонной стене, высота которой достигает 10 метров, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник из Идлиба рассказал нам о последних передвижениях турецких военных.

«Мы ежедневно видим, как турецкие военные транспортные средства прибывают с границы, в частности, через контрольно-пропускной пункт Баб-аль-Хава или Кафр-Лусин. Грузовики, как правило, загружены солдатами и военными транспортными средствами, а также бетонными стенами и техническими волокнами. Все они направляются к турецким наблюдательным пунктам, где располагаются контрольно-пропускные пункты Сурман и Мурек. Это продолжается в течение последних дней».

По его словам, совсем недавно в регион прибыло четыре колонны турецких войск. По неизвестной причине, эти колонны заменили присутствующих солдат.

Источник также заявил, что турецкий пункт в Муреке сильно укрепился и превратился в военный арсенал. В частности, это произошло из-за оружия, боеприпасов, современных средств связи и тепловых снайперов, которыми его снабдили. Всякий находящийся рядом не рискует приближаться к этой точке ночью.

Напомним, что в конце августа девятый турецкий наблюдательный пункт возле города Мурек в провинции Хама оказался в окружении Сирийской арабской армии после зачистки района Хан-Шейхуна и "Латаминского котла". Это крупнейший наблюдательный пункт Турции на территории САР.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь заявил, что Анкара пока не собирается закрывать или перемещать девятый наблюдательный пункт Турции из окрестностей Мурека, а турецкие пункты будут продолжать выполнять свои функции из своего местонахождения.