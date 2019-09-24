Путин поручил увеличить выплаты врачам и учителям по программам в ДФО

Москва, 24 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря этого года в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ «Земский учитель» и «Земский доктор». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам», — говорится в поручении президента.

Ответственными за выполнение назначены глава российского правительства Дмитрий Медведев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума в начале сентября призвал адаптировать отечественные общероссийские программы «Земский доктор» и «Земский учитель» к условиям региона. Путин предположил, что в данном случае речь может идти об эксклюзивном увеличении заработных плат для медицинских специалистов, прибывающих работать в больницы и клиники ДФО.

Отметим, что с 1 октября 2019 года будут также повышены зарплаты федеральным бюджетникам, которые не попали под действие «майских указов» президента.

Ранее президент поручил Кабмину представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа. Кроме того, Путин поручил предоставить авиакомпаниям, перевозящим пассажиров на Дальнем Востоке по доступным ценам, возможность совершать международные перелеты.