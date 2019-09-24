Минобороны РФ показали первый пуск ракеты «Уран» в Японском море. События дня. ФАН-ТВ.

Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США США отказали в получении виз десяти членам российской делегации. Из-за этого они не смогут принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Сенатор, кстати, визу тоже не получил. Такой отказ Косачев назвал «возмутительной акцией, не имеющей оправданий и объяснений». Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения американской стороны о том, что россияне несвоевременно подали документы на американские визы. Она подчеркнула, что отказ в визе, это возмутительный пример неуважения со стороны США.

В Госдуму пригласят нового посла США в РФ Комиссия Госдумы по вмешательству в дела России намерена пригласить на свое заседание нового посла США в РФ. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев. Он отметил, что депутаты готовы выслушать позицию и уходящего главы дипмиссии Джона Хантсмана. Напомним, что Вашингтон пытался грубо вмешаться в выборы в России, прошедшие 8 сентября. У комиссии есть подтверждение независимых экспертов. Специалисты сошлись во мнении, что сообщения зарубежных дипломатов «имели скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии». Данные выводы и стали поводом для приглашения американского посла. На данный момент все факты вмешательства США оценивает временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Минобороны показало пуск ракеты «Уран» Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска противокорабельной крылатой ракеты «Уран» малым ракетным кораблем «Смерч» в Японском море. Ранее капитан второго ранга Николай Воскресенский сообщил, что для выполнения боевого упражнения в рамках этапа заводских испытаний привлекли десять боевых кораблей и вспомогательных судов. «Уран» был выпущен по дрейфующей надводной цели, находившейся в 50 километрах от корабля. Она была успешно поражена. Ранее на корабле Смерч установили ракетный комплекс Малахит, затем он прошел модернизацию.