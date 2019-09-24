Депутаты Госдумы будут учиться «инстаграмному праву»

Москва, 24 сентября. Российские депутаты будут учиться «инстаграмному праву» и использовать лайки наравне с запросами. Депутат Госдумы Александр Шерин предложил коллегам учиться отстаивать права в социальной сети Instagram по примеру журналистского сообщества в деле Ивана Голунова и актерского сообщества в деле Павла Устинова.

«Нам надо учиться инстаграмному праву, — заявил парламентарий. — Там, где не смогли разобраться адвокат и судья, подключается общество через социальную сеть, и это срабатывает».

Шерин призвал парламентариев устраивать свои «депутатские флешмобы» в Instagram и использовать их наравне с депутатскими запросами, которые бывают не слишком эффективны.

В качестве примера Александр Шерин привел нераскрытое убийство экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

«21 сентября был день памяти Никиты Белянкина, в честь него устроили марш-бросок, но ни один журналист не приехал на это мероприятие, — рассказал Александр Шерин. — До сих пор ведутся следственные действия, хотя есть видеозаписи убийства, есть круг установленных лиц, причастных к преступлению. В случае с громкими делами Голунова или Устинова следствие принимало решение в короткие сроки. В этом же деле мы отправляли депутатские запросы, но следствие до сих пор не завершено. Давайте запустим свой флешмоб с трибуны Госдумы, чтобы подключить боевое братство, ветеранов боевых действий, Союз ВДВ России и другие организации. Я предлагаю Госдуме взять этот вопрос на наш контроль, пока следствие не завершится».

Депутатские флешмобы поддержал коллега Шерина Александр Старовойтов.

«Когда мы делаем депутатские вопросы, часто в ответ нет никакой реакции, — сказал он. — А когда вопрос набирает лайки и просмотры, тогда начинает сдвигаться с мертвой точки».

Напомним, бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит в ночь на 2 июня, когда пытался помочь мужчине, которого избивали неизвестные.

Экс-спецназовец бросился на помощь и постарался остановить злоумышленников, но его повалили на землю и ранили ножом в грудь. На сегодняшний день на свободе остается еще один подозреваемый в убийстве россиянина.