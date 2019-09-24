Берлин, 24 сентября. Суд Франкфурта-на-Майне признал похмелье болезнью. Такое решение было принято при рассмотрении дела против компании, которая предлагает антипохмельные средства.

Истец обвинил компанию, которая производит антипохмельные шоты и порошки для разведения водой, в незаконном наделении своей продукции лечебными свойствами. В постановлении вышестоящей инстанции подчеркивалось, что информация о продуктах не должна приписывать им функции излечения болезней, пишет Национальная служба новостей.

Судьи суда Франкфурта-на-Майне при рассмотрении этого иска пришли к выводу, что под болезнью следует понимать любое, даже малейшее, недомогание организма, в частности усталость, головные боли, тошноту, от которых как раз обещают вылечит препараты компании, передает «МИР24».

Ранее специалисты китайского Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу пришли к выводу, что газировка с лимонным вкусом — лучшее средство от похмелья. Ученые пояснили, что употребление этого напитка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о «безопасной» ежедневной порции алкоголя. По мнению специалистов ведомства, незначительный риск для здоровья несут 900 миллилитров пива — для мужчин, 200 миллилитров вина — для женщин.