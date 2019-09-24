Песков рассказал о вкладе РФ в борьбу с экологическими угрозами

Москва, 24 сентября. Россия уделяет большое внимание вопросам экологии и присоединилась к соответствующим международным документам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что экология также является составной частью национальных проектов РФ. Он рассказал о вкладе РФ в борьбу с экологическими угрозами.

«Вы знаете, что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, поэтому уделяется много внимания и вопросам экономики, и вопросам экологии, и вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением. Поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее Грета Тунберг — 16-летняя активистка экологического движения из Швеции — с трибуны саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата, обвинила лидеров мировых держав в пустословии и «краже ее детства и мечты». Девушка заявила, что в мире умирают и страдают люди и гибнут целые экосистемы.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать выступление активистки. По мнению представителя Кремля, постановка вопроса активисткой оправдана, однако ей нужно просто объяснить, что многие государства и организации прикладывают большие усилия в борьбе с угрозами в сфере экологии.

«Главное, чтобы с девочкой все было нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм это все перенес. А так, постановка вопроса — она оправдана. Вопрос стоит остро, но просто девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много. И страны, и отдельные организации, и частные организации, и общественные организации. И, действительно, прикладываются очень большие усилия для того, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп посмеялся над выступлением 16-летней активистки.

Напомним, в 2017 году Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Многие сочли поступок Трампа большой ошибкой, раскритиковал его и экс-президент США Барак Обама, который являлся одним из авторов Парижского соглашения.

Во время пресс-конференции на саммите G20 в Осаке в 2019 году президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность России Парижскому соглашению по климату. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России о принятии документа.