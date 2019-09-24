Украина может стать помехой для организации встречи «нормандской четверки»

Европа серьезно устала от гражданского конфликта в Донбассе; на президента Украины Владимира Зеленского может быть оказано сильное давление со стороны ЕС. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Встреча «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» пройдет в самое ближайшее время. Более того, он ждет от нее решения о сроках завершения гражданского конфликта на территории Донбасса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

«Зеленский выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время», — говорится в тексте сообщения.

По данным пресс-службы, Владимир Зеленский ожидает, что встреча будет сложной, и на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — цитирует президента Украины его пресс-служба.

Хотелки Украины

Как отметил Артем Журко, переговоры контактных групп в Минске зашли в тупик даже при новом составе украинской подгруппы. Обсуждение «формулы Штайнмайера» погрязло в противоречивых заявлениях украинской стороны и по факту было сорвано.

«В этих условиях встреча в «нормандском формате» для Украины является последним способом для того, чтобы определиться со своей позицией по урегулированию конфликта в Донбассе. Заявления Зеленского о скором времени проведения встречи в «нормандском формате» тоже не случайны, учитывая, что Эмануэль Макрон подтвердил за день до этого свою заинтересованность в этом. Как минимум две стороны уже готовы. Другое дело, что результаты встречи могут стать концом разглагольствований о возвращении Донбасса на своих условиях для Украины», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, даже несмотря на успокаивающие заявления «большого друга Украины» Курта Волкера о том, что бояться «нормандской встречи» не нужно, и что Франция и Германия не настроены антиукраински, понимание проукраинской политики Европы может резко контрастировать с намерениями Украины. Результатом этой встречи, если она состоится, может стать фактическая постановка перед Украиной вопроса — выполнять минские соглашения или выходить из них вообще.

«И не зря экс-президент Украины Леонид Кучма опасается давления на Зеленского именно со стороны Европы. Действительно, в Европе чувствуется серьезная усталость от вооруженного конфликта в Донбассе. Но Украина не просто хочет исполнять «Минск» на своих условиях, в своей последовательности и только лишь отдельные пункты, но и, судя по заявлениям новой власти, планирует по результатам встречи выйти на некий масштабный международный договор, закрепляющий ее границы и суверенитет», — добавил Артем Журко.

Эксперт заметил, что набор «хотелок» Украины столь велик, что по итогу встречи можно выйти на самый простой статус-кво — отвод войск от линии разграничения. И, оставаясь со своим мнением, перевести дальнейшее разрешение проблемы в политическую плоскость на несколько лет вперед.

«Этот результат устроит если не всех, то многих точно: Европу и Россию, так как это будет расценено в качестве большой подвижки по минским соглашениям. Фактически выполнение самого первого пункта «Минска» устроит и самого Зеленского, так как это будет означать выполнение одного из его предвыборных обещаний. В свою очередь республики Донбасса, которые продолжат укреплять свой суверенитет, это тоже устроит. Нравится это кому то или нет, но речь идет о фактической заморозке. Осталось дело лишь за малым — собственно, организовать эту встречу. И помехой этому может стать только сама Украина и внутриполитические процессы происходящие там, что уже было продемонстрировано не единожды», — заключил Артем Журко.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданскую войну на территории Донбасса. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.