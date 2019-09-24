В Госдуме объяснили важность ратификации Россией Парижского климатического соглашения

Депутат Госдумы Владимир Бурманов заявил, что принятие Парижского климатического соглашения сделает современным производство в России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии соглашения по климату.

«Давайте начнем с важного документа — постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», — сообщил глава правительства.

Соответствующее решение высоко оценил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ратификация документа важна со всех возможных точек зрения.

«Во-первых, она важна с точки зрения репутации нашей страны на международной арене. В момент ратификации Парижского соглашения мы вошли в пул государств, их больше 200, которые ратифицировали это соглашение и которые вопросы экологии, охраны окружающей среды, климата ставят в приоритет. Они готовы заниматься решением глобальных проблем, имеющихся в этой сфере. За ратификацией идут конкретные действия», — говорит парламентарий.

Ратификация соглашения также означает, что в ближайшее время депутаты Государственной думы примут закон, касающийся учета парниковых газов при производственной деятельности, а также при деятельности энергетических компаний.

«Это будет тоже шаг вперед, так как это сделает производство более современным. Владельцы целого ряда компаний будут вынуждены проводить модернизацию своих производств с точки зрения повышения экологичности для того, чтобы соответствовать высоким стандартам не только по выбросам, но и по парниковым газам. У нас в России не все парниковые газы считаются вредными выбросами и номенклатура. Таким образом, тех веществ, которые выбрасываются в атмосферу — будут расширена и это введет новые требования к экологичности производств. Это шаг вперед», — продолжает Бурманов.

Важной остается и тема уничтожения лесов. Особенно актуально это будет в свете того, что некоторые чиновники до сих пор заявляют об экономической нецелесообразности тушения лесных пожаров. С ратификацией парижского соглашения эта тема снимается и теперь борьба должна вестись буквально за каждое дерево.

«Учитывается ведь не только вредное влияние производств на экологию, но и поглощение лесными массивами углекислых газов. И сегодня Россия является страной-донором в этом смысле, потому что наши лесные массивы, с точки зрения поглощения, находятся в одном ряду с лесами Латинской Америки. Мы реально делаем огромный шаг в сторону экологии наличием наших лесных богатств. И конечно сейчас уже ни один человек не сможет сказать, что тушить лес экономически нецелесообразно. Это уже не абстрактные рассуждения о будущих поколениях, лесном богатстве, национальном достоянии, а это конкретная экономика. Ведь чем больше деревьев, тем меньше платит наш бизнес, поскольку поглощение углекислых газов учитывается точно так же, как и побочное производство при осуществлении промышленной деятельности», — заключил депутат.

Напомним, в конце 2018 года президент России Владимир Путин заявлял, что не видит угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату.