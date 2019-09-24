Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Чернухино в ЛНР

Луганск, 24 сентября. Украинские силовики в ночь на вторник обстреляли из минометов населенный пункт Чернухино в Луганской Народной Республике (ЛНР) впервые с 2015 года, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

ВСУ выпустили 12 снарядов по жилым кварталам поселка, обстрел проводился ночью, пока жители Чернухино спали в своих домах.

«Боевики вели огонь из запрещенного минскими соглашения вооружения, а именно из 152 миллиметровой артиллерии. К счастью, снаряды не попали в жилые дома — упали в поле. В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи. Сейчас специалисты ее уже восстанавливают», — сообщил корреспондент ФАН из Чернухино.

В настоящий момент на месте обстрела работают сотрудники представительства ЛНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Они фиксируют факт обстрела территории ЛНР украинскими силовиками.

Последний раз поселок Чернухино подвергался обстрелам в 2015 году в ходе Дебальцевской операции. Поселок оказался в эпицентре боевых действий, население было эвакуировано.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тыс. человек.