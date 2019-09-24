Песков заявил, что о переоценке массовых беспорядков в Москве не может быть и речи

Москва, 24 сентября. О переоценке массовых беспорядков в Москве в августе этого года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это были несанкционированные акции в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может. Здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что это были несогласованные акции в нарушение закона.

«Вот это однозначный факт. Все остальное – это, скажем так, тема для судебных решений и разбирательств», — заключил он.

Напомним, летом в Москве прошло несколько незаконных митингов. Их организаторами стали сторонники одиозного блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации в кандидаты на выборах в Мосгордуму. В частности, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи уже умерших москвичей.

После отказа МГИК так называемые «оппозиционеры» стали организовывать незаконные сходки в столице. Некоторые участники этих сборищ вели себя агрессивно, нападали на сотрудников правоохранительных органов и бросали в них бутылки и куски асфальта. После митинга 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.