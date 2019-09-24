Эксперт объяснил, почему Янукович не сможет вернуться на Украину

Москва, 24 сентября. Четвертый президент Украины Виктор Янукович вряд ли сможет вернуться на родину, несмотря на усилия его адвокатов. Таким мнением поделился директор Центра исследований общественных процессов Вячеслав Ковтун.

«Мне трудно себе это представить, поскольку он осужден приговором суда на 13 лет за государственную измену. Что может адвокат такого представить или предложить?» — сказал эксперт.

Ковтун отметил, что в этой ситуации представители Януковича должны подать апелляцию и представить необходимые доказательства. Пока же, по мнению эксперта, все заявления о возвращении бывшего президента Украины на родину являются просто словами.

Кроме того, Ковтун считает, что нет такой части Украины, куда бы мог вернуться Янукович. Эксперт уверен, что бывшего президента нигде не ждут.

«Ему закрыта дорога в Донбасс — его там не хотят видеть. Если, конечно, это имелось в виду. Точно так же и в Крым. На Украине его ждет тюрьма», — сказал эксперт в комментарии телеканалу «360».

Ковтун добавил, что сообщениями о возвращении адвокат Януковича просто отрабатывает свой гонорар и хочет заявить о себе.

«Приговор суда ведь вступил в законную силу», — заключил эксперт.

Напомним, Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В 2014 году в стране произошел государственный переворот, и Янукович был вынужден уехать. В январе 2019 года украинский суд вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, передает НСН. Защита Януковича подала апелляцию в связи с решением суда, сообщает «Царьград».

Ранее киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что после возвращения на родину Януковича не ждет ничего хорошего. По словам эксперта, единомышленников на Украине у бывшего президента не осталось.