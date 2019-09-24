Семья из четырех человек заблудилась в тайге в Красноярском крае

Красноярск, 24 сентября. Семья Демко, родители и две дочери, младшей из которых 10 лет, отправились в лес собирать шишки в Тюхтетском районе Красноярского края и заблудились. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Семья Демко ушла в лес в воскресенье. Когда они не вышли на работу, коллеги по работе обратились в полицию. На обочине леса полицией в 25 км от села Тюхтет была обнаружена их машина. До сих пор их местоположение неизвестно.

«Пропали четыре человека, семья Демко. Родители и двое детей (2008 и 1999 года рождения). Они ушли в лес в Тюхтетском районе Красноярского края в воскресенье собирать шишки, и до сих пор их местоположение неизвестно», — пояснила директор Национального центра помощи Екатерина Мизулина.

Мизулина добавила, что волонтеры отделения Национального центра помощи в Красноярском крае со вчерашнего вечера совместно с силами полиции ищут пропавших. Была обнаружена машина, на которой семья приехала в лес.

«Всего порядка 120 человек задействовано в поисковой операции. Используются квадроциклы и дроны. Пока новой информации не поступало. Связь в зоне поиска отсутствует», — сообщила глава Национального центра помощи.

По мнению руководителя Национального центра помощи в Красноярском крае Оксаны Василишиной, ситуация тревожная: «уже больше двух суток семья находится в лесу. Мы надеемся, что они нашли какое-то укрытие или ночлег». Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения семьи.