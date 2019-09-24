Полиция обнаружила 13 видов огнестрельного оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска

Самара, 24 сентября. Полиция обнаружила более 10 видов огнестрельного оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом сообщили в следственном комитете России.

Правоохранители нашли в доме покойного экс-градоначальника Фомина 13 видов огнестрельного оружия, сообщает «КП».

Как сообщалось ранее, бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин был обнаружен с огнестрельным ранением в собственном доме в поселке Гранный.

После госпитализации мужчина на 59 году жизни скончался в больнице, куда был доставлен после попытки суицида.

Ранее издание сообщало, что отставка мэра стала неожиданностью для местных жителей, и местная городская дума лишь днем ранее приняла его заявление об уходе с поста.

Что стало причиной, побудившей Фомина уйти в отставку, неизвестно. Известно, что в последнее время чиновник испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

По факту гибели экс-мэра Новокуйбышевска начата проверка.