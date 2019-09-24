Кому и насколько повысят пенсии и зарплаты с 1 октября 2019 года

Федеральное агентство новостей рассказывает, кого ждет прибавка к пенсиям и зарплатам с 1 октября 2019 года.

Индексация пенсий с 1 октября 2019 года

С первого числа следующего месяца военные пенсионеры получат прибавку к пенсии, которая составит 6,3%. Ее размер рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет военного пенсионера.

Ожидается, что после индексации средний размер пенсии для военнослужащих и силовиков составит около 26,2 тысячи рублей. При этом минимальная пенсия для ушедшего на заслуженный отдых сотрудника ФСБ составит 30 тысяч рублей, а для сотрудника МВД — 17 тысяч.

На проведение этой индексации в бюджете заложено 3,7 млрд рублей. Отмечается, что повышение пенсионных пособий затронет 2,6 млн россиян, среди которых вышедшие на пенсию сотрудники Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, ФСБ, МВД и так далее.

Повышение зарплат бюджетникам

Также с 1 октября 2019 года будут повышены зарплаты федеральным бюджетникам, которые не попали под действие «майских указов» президента Владимира Путина.

Рост зарплат коснется сотрудников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, включая нянечек в детсадах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и так далее.

В Минтруде пояснили, что повышение выплат затронет более двух миллионов россиян, включая бюджетников, работающих в учреждениях социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, сотрудников ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Средства на индексацию зарплат бюджетников на 4,3% предусмотрены федеральным законом от 29 ноября 2018 года «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, в начале 2019 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направляла в регионы рекомендации по повышению зарплат бюджетникам с 1 октября минимум на 4,3%. Соответственно, региональные и муниципальные власти тоже обязаны заложить на это средства в свои бюджеты.