СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022

Монреаль, 24 сентября. Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Согласно данным ресурса, российским спортсменам может грозить тотальная дисквалификация и отстранение от главных международных состязаний, включая Олимпийские игры и первенство мира по футболу 2022 года, если WADA примет решение ввести новые рестрикции против Российской Федерации.

Напомним, в прошедший понедельник стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство инициировало процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Вердикт был принят на основании доклада комитета WADA, в котором содержатся сведения о несоответствии данных столичной антидопинговой лаборатории, переданных в начале текущего года, и информации, находившейся в распоряжении WADA.

Отмечалось, что у РФ есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Рассмотрение соответствующих объяснений стороны специалистами WADA запланировано через месяц — 23 октября.