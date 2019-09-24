В Госдуме предложили пересмотреть принципы ООН из-за отказа выдачи виз США делегации из РФ

Москва, 24 сентября. В Госдуме предложили пересмотреть принципы ООН в ответ на отказ выдать визы США российской делегации.

Десяти членам делегации из России не выдали американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В их числе сотрудники МИД, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и другие сенаторы, а также депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В нижней палате парламента предложили в ответ пересмотреть аккредитацию сотрудников американского посольства и вообще действительность принципов ООН в мире.

«Американское посольство без объяснения причин отказалось выдать паспорта с визами официальной делегации, которая летит – подчеркиваю – не в США, а на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что это означает на практике? Американцы считают эту организацию своей, домашней, – приводит Федеральное агентство новостей слова депутата Петра Толстого. – Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственной территорией США. Это для них домашних кинотеатр, в котором проигрывают фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то пускать или не пускать».

Парламентарий предложил МИД РФ пересмотреть аккредитацию сотрудников посольства и предложить американской стороне принять на работу тех, кто понимает значение ООН.

«Но если говорить шире, то при таком отношении ООН, к российской делегации ООН на Генассамблее – к каким принципам ООН мы апеллируем в нашей внешней политике? Если ни сама организация н и ее принципы не уважаются даже на уровне клерков американского посольства в Москве?» — возмутился Петр Толстой.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее сообщил, что визы для поездки не получили десять членов российской делегации: документы до сих пор находятся в посольстве США и оказались не оформлены к моменту вылета в Нью-Йорк.