Многодетная семья из Германии получила убежище в России

Москва, 24 сентября. Многодетная семья Грисбахов из Германии перебралась в Россиию и получила вид на жительство в Калужской области.

Грисбахам предоставили временное убежище на территории РФ. Этот статус дает иностранцам право работать, а детям — ходить в сад и в школу.

В МВД РФ не сразу приняли решение о предоставлении убежища немцам. По словам сотрудников правопорядка, не было конкретных сведений о преследовании Грисбахов в Германии. Однако в июле немцы все-таки получили документы, передает «360».

Немецкая семья приехала в Россиию в 2015 году по туристической визе из-за несогласия с политикой ФРГ в отношении детей. Карола и Андре Грисбахи стали дедушкой и бабушкой 10 лет назад, их старшая дочь Доминика родила двоих детей в юном возрасте.

У ее сестры Юлии тоже двое детей. На родине у них были проблемы с социальной службой, девушки хотели сохранить родительские права.

Сейчас и Доминика, и Юлия будут искать работу по месту жительства. Они рассматривают различные варианты в строительной сфере.

Ранее сообщалось, что известный танцовщик Сергей Полунин получил гражданство России. Сейчас он возглавляет Академию хореографии в Севастополе.