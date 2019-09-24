Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Многодетная семья из Германии получила убежище в России

2 095
0 Оставить комментарий

Многодетная семья из Германии получила убежище в России

Москва, 24 сентября. Многодетная семья Грисбахов из Германии перебралась в Россиию и получила вид на жительство в Калужской области.

Грисбахам предоставили временное убежище на территории РФ. Этот статус дает иностранцам право работать, а детям  — ходить в сад и в школу.

В МВД РФ не сразу приняли решение о предоставлении убежища немцам. По словам сотрудников правопорядка, не было конкретных сведений о преследовании Грисбахов в Германии. Однако в июле немцы все-таки получили документы, передает «360».

Немецкая семья приехала в Россиию в 2015 году по туристической визе из-за несогласия с политикой ФРГ в отношении детей. Карола и Андре Грисбахи стали дедушкой и бабушкой 10 лет назад, их старшая дочь Доминика родила двоих детей в юном возрасте.

У ее сестры Юлии тоже двое детей. На родине у них были проблемы с социальной службой, девушки хотели сохранить родительские права.

Сейчас и Доминика, и Юлия будут искать работу по месту жительства. Они рассматривают различные варианты в строительной сфере.

Ранее сообщалось, что известный танцовщик Сергей Полунин получил гражданство России. Сейчас он возглавляет Академию хореографии в Севастополе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров