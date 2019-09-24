Украина объяснила, почему не будет возвращать брошенные в Крыму корабли

Киев, 24 сентября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не планирует возвращать свои военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

«В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий», — сказал Загороднюк в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».

Министр уточнил, что это связано с тем, чтобы техника находится в плачевном состоянии. Прокомментировал Загороднюк и вопрос о трех кораблях ВМСУ, которые участвовали в керченской провокации в ноябре 2018 года. Военные суда нарушили госграницу РФ в Черном море и, опасно маневрируя, двинулись в сторону Керченского пролива.

Пограничники РФ смогли остановить их, после чего корабли были задержаны, а находившиеся на борту моряки арестованы. К слову, среди членов экипажа были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По словам главы украинского Минобороны, сейчас Киев ведет переговоры о возвращении этих военных кораблей.

«Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом», — признался министр.

Напомним, после 2014 года в Крыму осталось более 30 украинских кораблей и судов различного назначения. Россия предалагала Киеву забрать их, однако это предложение осталось без ответа. Тогда в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Россия должна сначала отремонтировать эту брошенную технику, а потом передать ее Киеву. В частности, с таким требованием выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Жители полуострова отказались признавать легитимность новых киевских властей и провели референдум, по итогам которого более 95% крымчан выступили за воссоединение с РФ.