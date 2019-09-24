Песков напомнил студентам, что в полицейского нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

Москва, 24 сентября. Закон необходимо соблюдать, а в сотрудников правоохранительных органов нельзя бросать даже пластиковый стаканчик. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ.

Он прокомментировал действия в отношении задержанных на незаконных митингах в Москве. Видеозапись с ответом Пескова была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы… без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду. Ну, неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно… Ну нельзя, это закон», — сказал Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в США, в соответствии с действующими нормами, за брошенные стаканчик или газету могут применить оружие в отношении нарушителя.

Песков добавил, что необходимо знать требования законодательства.

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков отметил, что его разговор со студентами ВШЭ не носил публичный характер, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Но вы же все, наверное, помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что действия людей могут представлять опасность. Там речь шла даже не о брошенных предметах, а о каких-то неловких движениях рукой на отдалении от полицейского», — добавил представитель Кремля.

Напомним, летом по столице прошла череда незаконных митингов. Организаторами несанкционированных акций выступили сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгордуму выдвиженцев. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов.

После отказа МГИК сторонники Навального стали организовывать незаконные митинги в столице. Некоторые участники незаконных акций вели себя агрессивно, провоцировали сотрудников правоохранительных органов и бросали в них бутылки и куски асфальта. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в столице на митинге 27 июля.