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Врач рассказал, какие хронические заболевания обостряет холод

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Врач рассказал, какие хронические заболевания обостряет холод

Москва, 24 сентября. Терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, какие хронические заболевания могут обостриться на фоне резкого похолодания.

Теплое лето сменилось осенней погодой с дождями и сильным ветром. По словам московского врача, наступившие холода могут обострить почти все хронические заболевания.

«В первую очередь от холода страдает дыхательный аппарат. Затем — сердечно-сосудистая система, так как они связаны между собой», — пояснил Водовозов, его цитирует «Вечерняя Москва».

Когда на улице холодно, люди закрывают окна и реже проветривают помещения. Духота в квартире влияет на работу сердца. Холод вызывает боли в суставах, могут обостриться болезни опорно-двигательного аппарата. 

По словам доктора медицинских наук Александра Карабиненко, из-за холода повышается риск простудных заболеваний. Это и ОРВИ, и грипп, и ангина.

Он посоветовал россиянам носить с собой зонт и надевать непромокаемую обувь. Горячее питье в холодную погоду — лучшее средство согреться. 

Травяные чаи и имбирь можно употреблять тем, у кого нет цирроза печени или гастрита. Имбирь также противопоказан при высоком артериальном давлении.

Врачи напоминают, что при ухудшении самочувствия нужно срочно обратиться к специалисту.

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