Москва, 24 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, как телеведущая Ксения Собчак вела себя по отношению к ней на публичных мероприятиях. По словам Волочковой, много лет назад мать Собчак просила балерину сопровождать свою дочь на светских вечеринках, однако последняя плохо отнеслась к «наставнице».

Волочкова рассказала, почему ее ненавидит Собчак. Как пишет издание Teleprogramma.Pro, по мнению Волочковой, Собчак относилась к ней плохо, потому что сама мечтала танцевать в балете, но не смогла реализовать себя в этом направлении. Волочкова уточнила, что Собчак на мероприятиях устраивала скандалы.

«Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера», — пожаловалась она.

По данным издания «Газета.ru», при этом Волочкова читает, что Собчак ведет себя так исключительно из зависти. Кроме того, по мнению танцовщицы, скандалы — способ Собчак заявить о себе публике.

Ранее Волочкова продемонстрировала подписчикам в Instagram результаты похудения. Танцовщица опубликовала фото в купальнике и пошутила о букете для Собчак

Ранее подписчики в социальных сетях критиковали Волочкову за неидеальную фигуру. Однако в последнее время танцовщица так увлеклась новой программой, что большую часть времени проводила в спортзале и забывала поесть. Волочкова опубликовала снимок своего холодильника, до отказа забитого овощами и зеленью. По словам Волочковой, ее домработница уверена, что «от таких скучных холодильников многие держатся подальше».

Волочкова отметила, что за весь день съела лишь пол чашки супа, который ее помощница приготовила с огромным количеством перца. Балерина пошутила, что, видимо, домработница решила использовать все перцы из катафалковско-свадебного букета Ксении Собчак.

Кроме того, балерина добавила, что многие ее спрашивают о том, где она берет энергию, если ест так мало. По словам Волочковой, энергия у нее от «позитива, радости и любви», а не от еды. Строгая диета дает ей энергию и чувство легкости.

Напомним, свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова прошла 13 сентября. Пара приглашала на торжество и Волочкову, однако она отказалась присутствовать на свадьбе. С ее точки зрения, торжество больше напоминало «вакханалию». Волочкова припомнила Собчак старые обиды: она впустила «предательницу» в свой дом для съемок шоу, а та установила камеры и заглядывала во все шкафы.